إصابة سيدتين إثر تصادم سيارتين فى طريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيبت سيدتين بينهم مسنة إثر تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.