إصابة سيدتين إثر تصادم سيارتين فى طريق إسكندرية الصحراوى

أصيبت سيدتين بينهم مسنة إثر تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق إسكندرية الصحراوى، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارتين أعلي الطريق، أختلت عجلة القيادة من أحدهم مما تسبب فى انحرافه واصطدام سيارة ملاكى تستقلها طبيبة ومسنة وسيارة ميكروباص ونتج عنها اصابتهم ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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