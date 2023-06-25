اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أول اجتماع رسمي للأوقاف بالعاصمة الإدارية.. مختار جمعة: النجاح يدفع لمزيد من النجاح

الأحد، 25 يونيو 2023 12:53 م
أول اجتماع رسمي للأوقاف بالعاصمة الإدارية.. مختار جمعة: النجاح يدفع لمزيد من النجاح أول اجتماع رسمى للأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب لؤى على

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عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول اجتماع رسمي بقيادات الأوقاف بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم 25/ 6/ 2023م للوقوف على سير العمل بالمبنى الجديد.
 
وأكد أن ما تم من إنجاز يدعو إلى مزيد من العمل والإنجاز، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.
 
وأشاد بالتطورات الهائلة وسرعة تقدم الأعمال التي تمت وتتم في كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا، مؤكدًا أن عام 2023م هو عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني بالأوقاف.
 
 
 

وزارة الاوقاف

العاصمة الادارية

الرقمنة

الاوقاف



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