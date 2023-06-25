اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 05:16 م
أكرم القصاص
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أمريكا وبولندا تبحثان الوضع في روسيا.. وتؤكدان دعم أوكرانيا

الأحد، 25 يونيو 2023 03:55 م
أمريكا وبولندا تبحثان الوضع في روسيا.. وتؤكدان دعم أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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بحثت الولايات المتحدة وبولندا الوضع في روسيا؛ بعد أن أطلق رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، ما أسماه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمردًا مسلحًا.


جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/ - خلال مكالمة هاتفية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع نظيره البولندي زبيجنيو راو.


ورحب وزير الخارجية الأمريكي بمساعدة بولندا المستمرة لأوكرانيا وشعبها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستبقى في تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع استمرار تطور الوضع.


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