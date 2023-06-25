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أكاديمية البحث العلمى تعلن بعد قليل أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022

الأحد، 25 يونيو 2023 02:28 م
أكاديمية البحث العلمى تعلن بعد قليل أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب

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تعقد بعد قليل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية، فعاليات الدورة رقم (180) لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس.
 
وستشهد الاحتفالية الإعلان عن أسماء  الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).
 
كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد، وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية لعام 2022)، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، وسيتم أيضا الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021.
 
أكاديمية البحث العلمى تعلن بعد قليل أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (1)
 

أكاديمية البحث العلمى تعلن بعد قليل أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (2)
 

أكاديمية البحث العلمى تعلن بعد قليل أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (3)
 

أكاديمية البحث العلمى تعلن بعد قليل أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (4)
 
 

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