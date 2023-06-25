كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد 25-6-2023، حيث تبدأ أسعار البلدى من 240 جنيها حسب القطعية فى منافذ الحكومة المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و350 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 350 جنيها، وترأوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 230 و280 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 160و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 160جنيهات إلى 190 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.