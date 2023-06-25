أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 25-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 25-6-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.32%، والعرب على 10.16%، واستحوذت المؤسسات على 26.70% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 85.6 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 185.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 21052 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 7235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5299 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1355 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 33.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.649 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 48 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة بسعر إغلاق 1.844 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.25%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 123.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.286 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.58%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.333 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.52%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.11%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 19.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.704 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.