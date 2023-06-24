وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال التطوير الجارية بمخازن التموين الدوائي

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور على مخازن التموين الدوائى بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمخزن الرئيسى، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ التى تمت، ومدى الالتزام بخطة التطوير.

وتفقد وكيل الوزارة عدد من المخازن التى تم الانتهاء من تطويرها، موجهاً بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية بها، من الأماكن التى لم يتم تطويرها، كنقل جزئى لحين الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بجميع المخازن، كما تم التأكد من توافر الأصناف المختلفة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أى أصناف راكدة، مؤكداً متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة والشركات قبل انتهاء الكميات بوقت كاف.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود باقى المبانى المختلفة الجارى تطويرها بالمخزن الإقليمى، متابعاً الأعمال الإنشائية والترميمات التى تتم لتوسعة ورفع كفاءة مخازن الأدوية، وذلك بتكلفة تقديرية تقارب 5 مليون جنيه، دعماً من ميزانية المديرية، للوقوف على نسب إنجاز الأعمال، ومدى الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، موجهاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بمتابعة تنفيذ باقى الأعمال لسرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد، موجهاً أيضاً بتطوير مخزن الأكسجين، وتسوية الأرضية الخاصة به.

يذكر أن "مسعود" قد وجه سابقاً بتشكيل "لجنة معاينة" من المديرية، لتقييم الحالة الإنشائية للمخازن، وتحديد درجة مطابقتها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، مكلفاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بإنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المخازن، وتوسعتها بما يسمح بفصل مخازن التموين الطبى عن مخازن التموين الدوائى، ونقل الأماكن الملحقة داخل ديوان المديرية للموقع الحالى بعد الانتهاء من أعمال التطوير.