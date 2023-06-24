وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة للطلبة المكفوفين بالدقهلية

كتب ـ محمود طه حسين

واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث وصل الوزير إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وكان فى استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد الدكتور رضا حجازي سير امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بلجنة مدرسة النور للمكفوفين، وتفقد استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ 53 ألف طالب بعدد 151 لجنة.