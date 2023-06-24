اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة للطلبة المكفوفين بالدقهلية

السبت، 24 يونيو 2023 10:06 ص
وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة للطلبة المكفوفين بالدقهلية وزيرة التعليم ومحافظ الدقهلية
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث وصل الوزير إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وكان فى استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.
 
ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد الدكتور رضا حجازي سير امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بلجنة مدرسة النور للمكفوفين، وتفقد استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.
 
جدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ 53 ألف طالب بعدد 151 لجنة.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

جولة وزير التعليم بالدقهلية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة