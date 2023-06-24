وزير التربية والتعليم يحضر مناقشة دكتوراة داخل جامعة المنصورة.. اعرف التفاصيل

الدقهلية - محمد الحبشي

استقبل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، اليوم السبت، الدكتور رضا السيد حجازي، وزير التربية والتعليم، والذي ترأس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة عفت أحمد عبد المنعم الباز، المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة، بعنوان تطوير منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية في ضوء نظرية معالجة المعلومات وفعاليته في التحصيل وتنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العجمي، عميد كلية التربية، وطارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، وناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وحازم نصر، نائب رئيس تحرير الأخبار.

وأشاد الدكتور رضا حجازي في بداية كلمته بالبحث العلمي، والذي يُساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية، مشيدًا بجامعة المنصورة ودورها العلمي والبحثي، باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بمحافظات الدلتا، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

وتضمنت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا السيد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيسًا ومناقشًا، والدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة، مشرفًا وعضوًا، والدكتور علاء جاد شعراوي، أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة، مناقشا، والدكتورة زبيدة محمد قرني، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ووكيل كلية التربية، مشرفًا وعضوًا.

وتم الإشادة بأهمية الرسالة في تطوير مناهج وطرق التدريس لمنهج الكيمياء في مرحلة الثانوية، وفي نهاية المناقشة تم منح الباحثة درجة الدكتوراة.