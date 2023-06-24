اليوم السابع
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وزارة الخارجية الروسية ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبى

السبت، 24 يونيو 2023 04:00 ص
وزارة الخارجية الروسية ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا
وكالات

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو سترد على معاقبة الاتحاد الأوروبي للصحفيين الروس، والرد سيطال صحفيي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين في بروكسل.

وكتبت في قناتها على تليجرام "سيتم الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الصحفيين الروس. والرد سيطال صحفيي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار في بروكسل".

في وقت سابق، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات، الاقتصادية والشخصية بالإضافة لاعتماد آليات لمكافحة الالتفاف على العقوبات ضد روسيا، والتي سيتم تطبيقها "عند الضرورة الملحة" ضد بلدان أخرى.

كذلك قرر الاتحاد الأوروبي توسيع حظر البث الإعلامي بحق خمس وسائل إعلام روسية وهي:  

قناة "آر تي بلقان" وقناة "اورينتال ريفيو" ومجلة انترنت "تسارغراد" وموقع نوفويه فوستوتشنويه اوبرازوفانيه، وقناة "كاتيخون". مع ذلك، لا يُحظر على الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات الإعلامية العمل في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت روسيا الاتحادية في أكثر من مناسبة أنها ستتغلب على ضغوط العقوبات التي يمارسها الغرب على روسيا منذ عدة سنوات. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر للشجاعة لدرجة الاعتراف بفشل العقوبات ضد الاتحاد الروسي.

في الدول الغربية نفسها، تتردد آراء الخبراء بشكل متزايد ومفادها أن العقوبات ضد روسيا عقيمة.


روسيا

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الاتحاد الاوروبى

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

كييف

موسكو



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