نائب محافظ الجيزة يتابع خطة إعادة الشيء لأصله بشوارع أوسيم بعد إدخال الغاز الطبيعى

كتبت - مرام محمد

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، بدء خطة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة أوسيم، بعد الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي بـ31 شارع بعزبة اليمني وعزبة عبد الحميد نصر وشارع سعد زغلول، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد النائب خلال الجولة إعادة الشيء لأصله بتركيب بلاط الانترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبدالحميد نصر، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومسئولي مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال.

يُذكر أن محافظة الجيزة انتهت مؤخرا من أعمال رصف وتطوير 11 شارع ومتفرعات لهم بالمنطقة خلف السجل المدني وحسن محمد نطاق حي الطالبية، شملت شوارع البصرة ورمزي فرج وأيوب وشارع السجل المدني وامتداد الخليفة وشارع مركز شباب السلام والشيخ وامتداده، بالإضافة إلى 5 شوارع صغيرة ببلاط الانترلوك، وتطوير عدد 2 ميدان بشارع الهرم.