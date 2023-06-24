نائب رئيس النادي المصرى: 3 منافذ لدخول جمهور بورسعيد برج العرب اليوم

بورسعيد - محمد عزام

أكد النائب الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادى المصري أنه استجابة لطلب الجماهير تم التنسيق مع القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية لفتح منافذ دخول إضافية عن المنفذ المخصص خلال مباراة الفريق اليوم والمقرر لها التاسعة والنصف أمام فيوتشر فى الدور قبل النهائي لكأس الرابطة.

وأضاف نائب رئيس المصرى، أنه تم التنسيق مع القيادات الأمنية على فتح 3 منافذ دخول للجمهور تيسيرا عليهم نظرا لإعدادهم الكبيرة والتى زحفت لمؤازرة فريقها فى مباراته الهامة اليوم.

وشدد نائب رئيس المصري الحسيني أبو قمر، على أن اللواء حمدى عثمان مدير أمن النادى سيتولى تنفيذ الاتفاق مع قيادات الاسكندرية الأمنية خلال دخول وخروج الجماهير حرصا على سلامتهم.

وأوضح أن جماهير بورسعيد العاشقة للنادى المصري تجسد ملحمة وطنية فى دعم ناديها اليوم من خلال الأعداد الكبيرة الزاحفة إلى استاد برج العرب لتشجيع فريقها، وهذا يتجلى فى نفاذ كافة التذاكر التى طرحت للمباراة منذ اللحظات الأولى كاملة.

وشدد نائب رئيس المصري، أن بورسعيد قيادة تنفيذية ممثلة فى محافظها اللواء عادل الغضبان ومجلس إدارة النادى المصري على رأسه الأستاذ كامل أبو على يسبقهم الجماهير على يد واحدة دعما للفريق والجهاز الفنى للعودة بفرحة الفوز خلال تلك الأيام المباركة التى نحتفل خلال أيام منها بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة بالخير والبركات.