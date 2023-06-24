وهاجم العشرات من المستوطنين، القرية واعتدوا على منازل سكانها، وأطلقوا الرصاص الحي، وأحرقوا عدة منازل وسيارات.. وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال تواجدت لحماية المستوطنين، ولم تحرك ساكنا لمنعهم من إحراق المنازل والسيارات والاعتداء على الفلسطينيين".



وكان هجومًا مماثلا على بلدة "ترمسعيا" قد نفذ الأسبوع الماضي، وأسفر عن احتراق عشرات المنازل والسيارات، واستشهاد مواطن فلسطيني.