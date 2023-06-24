مياه سيناء: رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى خلال إجازة عيد الأضحى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن خالد عزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى طبقاً لخطة الطوارئ لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال فى بيان صحفى إنه تم التشديد على جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الانتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أى مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة، والتأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع، القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بنطاق عمل الشركة قبل العيد وتجهيزها تماشيا ًمع عيد الأضحى وماله من طبيعة خاصة وتلافى وقوع أى انسداد أو طفوحات.

وأكد عزيز على انتظام العمل بجميع المحطات والروافع (مياه / صرف صحي) بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل, والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط هذا إلى جانب استمرار تنفيذ خطة التوعية الميدانية بالمرور على المجازر ومحال الجزارة والأهالى لتوضيح أضرار ومخاطر إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى، تنفيذ الخطة الإعلامية لتوضيح أضرار ومخاطر إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.

وأوضح استمرارعمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيد حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم 125 من أى خط أرضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم 01090018320.