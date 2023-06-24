مياه دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

دمياط معتز الشربيني

أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية، وفقاً لخطة الانتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أى مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة.

هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع، القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمحافظة قبل العيد وتجهيزها لما لعيد الأضحى من طبيعة خاصة وتلافى وقوع أى انسداد أو طفوحات، وأكد شاهين انتظام العمل بجميع المحطات والروافع (مياه / صرف صحي) بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل، والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط هذا إلى جانب استمرار تنفيذ خطة التوعية الميدانية بالمرور على المجازر ومحال الجزارة والأهالى لتوضيح أضرار ومخاطر القاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى، تنفيذ الخطة الإعلامية لتوضيح أضرار ومخاطر القاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.

واوضح رئيس الشركة استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيدوان الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم 125 من أى خط ارضى أو محمول أو على رقم 2226540 من الخط الأرضى أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم 010103019333 .