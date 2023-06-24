موجز اقتصاد اليوم السبت 24 -6-2023.. 306 كيلو ذهب دخلت مصر حتى مايو

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم السبت 24 -6-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته مصلحة الجمارك حول دخول أكثر من 306 كيلو جرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11 مايو الماضى إلى 22 يونيه الحالي، إلى جانب أخبار أخرى وفقا لما يلي:

الجمارك: دخول 306 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج

شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من 306 كيلو جرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11 مايو الماضى إلى 22 يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

شعبة الملابس: براندات عالمية اتجهت للتصنيع في مصر بسبب ضبط الاستيراد

كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، اتجاه عدة براندات عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذى دفع براندات كبرى للتصنيع في السوق المحلي سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية.

وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالهند: شرق بورسعيد منطقة واعدة لصناعة السيارات

قبيل انتهاء الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مومباي، التقى الوفد وممثل شركة شرق بورسعيد للتنمية Rahul Nazareth مدير قسم الأعمال الدولية بشركة TVS Motor ثالث أكبر مصنع للدراجات النارية في الهند، والتي تستهدف حالياً تصنيع المركبات الشخصية صديقة للبيئة، وتتواجد منتجاتها في الأسواق الآسيوية وأكثر من 60 دولة حول العالم، من أبرزها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هذا بجانب لقاء ممثل شركة أشوك ليلاند التابعة لمجموعة Hinduja Group.

رئيس بعثة الحج السياحي: جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة بالسعودية في خدمة الحجاج

قالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، إن بعثة الحج السياحي، تسعى إلى تذليل كل العقبات لنجاح الموسم حيث شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لحل كل المشاكل والتواصل مع شركات الطوافة للوقوف على كل التفاصيل والخدمات المقدمة للحجاج فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق المشاعر المقدسة.

وزير البترول يفتتح محطة متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائي

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المحطة المتكاملة ( مصر للبترول - غازتك ) لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي للسيارات في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، وذلك بعد تطويرها بالكامل وإضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي لخدماتها.

أسعار العملات اليوم السبت 24-6-2023 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 24-6-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء.

هالة السعيد: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحسن أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 (SDR 2023)، يستعرض أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدمًا سريعًا، ويصدر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة (Bertelsmann Stiftung) الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة.

صندوق تنمية الصادرات: 8.7 مليار جنيه للسداد الفوري لدعم الصادرات بالمرحلة السادسة

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 8.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 7.4 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

أسعار النفط تسجل 73.85 دولار لبرنت و69.16 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط ، 73.85 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.16 دولار، وذلك عند التسوية الجمعة، حيث تراجعت الأسعار مسجلة خسائر أسبوعية.