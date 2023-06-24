اليوم السابع
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مكتب الرئيس البيلاروسى: قائد فاجنر يقبل اقتراح لوكاشينكو لتهدئة الوضع

السبت، 24 يونيو 2023 08:33 م
مكتب الرئيس البيلاروسى: قائد فاجنر يقبل اقتراح لوكاشينكو لتهدئة الوضع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين
وكالات

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أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، عن قبول مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة فى روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على العمل المشترك.
 
ووفق الخدمة الصحفي، قام رئيس بيلاروس بالاتفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس "فاجنر" يفغيني بريغوجين.
 
وكشفت الخدمة عن أن المفاوضات مع بريغوجين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا، وقبل بريغوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة "فاجنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.
 
واختتمت الخدمة الصحفية بيانها بالقول إنه في الوقت الحالي، "يوجد خيار مقبول ومربح تماما لحل الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة".
 
وفي وقت مبكر من صباح السبت، استولت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة. وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

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