مظاهرات للدفاع عن حق الإجهاض فى ولايات أمريكية فى الذكرى الأولى لحظره

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المدافعين عن حقوق الإنجاب والحق فى الإجهاض يشاركون فى مظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقرار المحكمة العليا في قضية دوبس ضد جاكسون لمنظمة صحة المرأة ، وهي الخطوة التي ألغت الحكم التاريخي المعروف باسم قضية رو ضد وايد والذي يحمي الحق في الإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أن الأحداث المخطط لها يوم السبت ستكون فى مدن عبر الولايات المتحدة بما في ذلك واشنطن ونيويورك وأتلانتا. وتقام بعض الفعاليات في الولايات التي تم حظر الإجهاض فيها منذ يونيو 2022.

ومنذ قرار إلغاء قرار رو ضد وايد التى يتيح الإجهاض ، أصدرت أكثر من اثنتي عشرة ولاية حظراً يحظر الإجهاض بشكل صريح وأقرت العديد من الولايات الأخرى تشريعات لتقييد الوصول إلى الإجهاض. حظرت ولايات مثل جورجيا الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل ، وهي فترة زمنية قصيرة جدًا لدرجة أن معظم الناس لا يعرفون بعد أنهم حوامل. حتى أن المزيد من الولايات تستعد لتشريع المزيد من القوانين التى تحدد متى يمكن الإجهاض.

وبدون الحق الفيدرالي في الإجهاض ، كان هناك تحول جذري في كل شيء بدءًا من كيفية تدريب الأطباء في مجال الرعاية الإنجابية إلى القرارات الصعبة التي يتعين على المرضى المحتاجين للرعاية أخذها ، وذلك ببساطة بسبب المكان الذي يعيشون فيه ، إلى مقدار الأموال الذى يجب دفعه.

وفقًا لبيانات المعهد الوطني للصحة الإنجابية التي حصلت عليها إذاعة "إن بى ار" الأمريكية ، "خصصت 15 حكومة بلدية وست ولايات على الأقل ما يقرب من 208 مليون دولار لدفع تكاليف وسائل منع الحمل والإجهاض وخدمات الدعم للأشخاص الذين يسعون إلى الإجهاض" في العام منذ قرار المحكمة العليا.

بدون رو، أصبح الاعتماد على أشياء مثل الإجهاض الدوائي وتحديد النسل والوصول إلى الدواء أكثر تعقيدًا.

كما ورد في وقت سابق من هذا الأسبوع ، يؤدي هذا الحظر أيضًا إلى تفاقم عدم المساواة القائمة في نظام الرعاية الصحية لدينا - خاصة بالنسبة للأشخاص الملونين ، والذين من المرجح إحصائيًا أن يعيشوا في حالات تقييدية ويكونون أكثر عرضة للإجهاض.