مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو إسرائيل إلى خفض التصعيد بالضفة الغربية

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دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، إسرائيل إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي ـ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنيجبي؛ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ عن قلق الولايات المتحدة من اعتداءات المستوطنين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.. داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تؤجج التوتر.