مد التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية حتى نهاية يوليو

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو القادم، على الموقع الإلكترونى www.sgg.eg، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" فى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة.

وأكد محافظ القليوبية، على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، مشيراً إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة، لافته إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية "أونلاين" فى مختلف الموضوعات المتخصصة التى تساعد مقدم المشروع فى استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمى، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوى الخبرة الواسعة فى تقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروعات.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التى تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائى والمائى والتنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وعضوية كلا من السكرتير العام ومدير إدارة المخلفات الصلبة كمقرر للجنه ونقطة اتصال ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتبلور فى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقا للمعايير التى تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، وكذلك اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المشروعات التى تقدمت لمحافظة القليوبية بالدورة الأولى للمبادرة بلغت 321 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 22 مشروع مكتملاً للمواصفات، وتم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية "مشروع عن كل فئة" بفائتها ال6 وهي:

- المشروعات الكبيرة تحت عنوان "مشروع تطوير منطقة العكرشة الصادر بالقرارالجمهورى رقم 2020/555 - بمركز الخانكة".

- المشروعات المتوسطة تحت عنوان "إدارة وتشغيل معدات نقل التربة".

- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" تحت عنوان (اكبسنى).

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة تحت عنوان "27000 شجرة".

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح تحت عنوان "دور الزراعة المتجددة".

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة تحت عنوان "تحسين مقاومة اسماك البلطى".