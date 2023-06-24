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مدبولى يستقبل رئيس الوزراء الهندى والوفد المرافق له بمطار القاهرة

السبت، 24 يونيو 2023 05:07 م
مدبولى يستقبل رئيس الوزراء الهندى والوفد المرافق له بمطار القاهرة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء الهندي
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. 
 
ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.
 
وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.
 
ومن المُقرر أن يعقد رئيسا وزراء مصر والهند اليوم اجتماع مائدة مستديرة، بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند.
 
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رئيس الوزراء

رئيس الوزراء الهندي

مطار القاهرة

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



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