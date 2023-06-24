محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدًا برئاسة أسقف مطرانية المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ و دمياط و رئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، والقمص ياكوبس اسعد، كاهن كنيسة القديس مارمينا والبابا كيرلس بغرب مدينة كفر الشيخ، وعضو بيت العائلة بكفر الشيخ، وجورج سمير خليل، مدير عام التحول الرقمي، والشئون الدينية بديوان عام المحافظة، وعضو بيت العائلة بكفر الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، التهنئة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ولكافة أهالي المحافظة وقيادات المحافظة، مؤكداً أن عيد الأضحى هو عيد لكل المصريين، بما يشمله من معان سامية، ومشاعر روحية، تحث على العفران والمسامحة والمحبة والتآخي وهي شيمة أهل مصر.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، والسادة الكهنة من الوفد المرافق لنيافته، مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هي الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى ىالمبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشاد نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، بالمشاريع القومية والنقلة الحضارية، من الطرق والكباري والمشروعات الخدمية والبنية التحتية، وإقامة المصانع، بجمهورية مصر العربية، وبخاصة محافظة كفر الشيخ، وما شملته من مشروعات كبرى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها مصنعي الرمال السوادء،والمنطقة اللوجستية التي تم وضع حجر الأساس لها، وما توفره من فرص عمل كبيرة أكثر من 30 ألف فرصة عمل، إضافة لاقامة 19 ألف وحدة سكنية بالمجمعين السكنين الجديدين بشرق وغرب المدينة، في ظل متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي يحرص على إنشاء مشاريع لم تشهدها المحافظة من قبل، إضافة للمشروع الخدمي الكبير، بإنشاء شبكة طرق عملاقة من محاور جديدة بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، من أهمها محور سعد غلول، وتطوير طرق صبري القاضي وامتداده ناحية محلة موسى وسخا لربط شرق العاصمة بغربها من خلالهما ومن خلال كوبري سخا العلوي الجاري انشاؤه، وانشاء طريق منطقة سكن لكل المصريين وامتداده لشرق كفر الشيخ،، وتوسعة الطرق ورصفها، وإنشاء طرق جديدة،وانشاء كباري منها علوي وكباري حديدية، وتطو مسار العائلة المقدسة، إضافة لإنشاء 603 مشروع بقرى حياة كريمة، ضمن المبادرة الرئاسية، تشمل كافة المشروعات الخدمية والبنية التحية، إضافة لمركز الأورام، والمستشفيات الجديدة، وغيرهم من المشروعات.



الأنبا ماركوس أسقف مطرانية كفر الشيخ يقدم التهنئة لمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين



الأنبا ماركوس أسقف مطرانية كفر الشيخ يقدم التهنئة لمحافظ كفر الشيخ



جانب من الحضور بمكتب محافظ كفر الشيخ من وفد الكنيسة



محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة لتقديم التهنئة