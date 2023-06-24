محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 فيزا تكافل وكرامة جديدة من 11 ألفا و300 كارت

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسلم 2000 كارت فيزا تكافل وكرامة جديدة، جاري توزيعها على 2000 مستفيد من الأسر بمراكز ومدن المحافظة، من بين 11 ألفا و300 كارت فيزا، جديدة، سيتم استلامهم على دفعات، بإشراف الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أنه جرى تسليم 2000كارت، وهم كروت جديدة لعملاء جدد مستفيدين من برنامج "كرامة"، للمواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبرنامج"تكافل" للأسر المستحقة، بـ 10 إدارة اجتماعية بمراكز ومدن المحافظة.