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محافظ سوهاج: توريد أكثر من 124 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

السبت، 24 يونيو 2023 02:59 م
محافظ سوهاج: توريد أكثر من 124 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة توريد القمح - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 124 ألف و303 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث بلغت النسبة المئوية للتوريد 103.5%، من المستهدف توريده بسوهاج حتى الآن.
 
وأكد "الفقي" حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية أولا بأول بجميع صوامع وشون المحافظة.
 
وأضاف المحافظ أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، وقد وفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

القمح

الصوامع

الشون



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