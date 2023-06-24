محافظ الغربية يشهد فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادى بقرية قرانشو

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على استمرار أنشطة وفاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادى ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون، جاء ذلك خلال تفقده لعدد من الأنشطة والفعاليات التى نظمتها المحافظة بقرية قرانشو مركز بسيون، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة والدكتور أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة.

وتفقد محافظ الغربية فى بداية الفعاليات القافلة البيطرية التى نظمتها مديرية الطب البيطرى أمام الوحدة البيطرية بالقرية، حيث تابع المحافظ تقديم أطباء الطب البيطرى لكافة الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالترجيع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد القافلة الطبية التى نفذتها مديرية الصحة وجامعة طنطا فى مدرسة أنس بن مالك، وتقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان، حيث تم توفير قاعات للكشف فى تخصصات(باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان).

وفى سياق آخر تفقد المحافظ عدد من الفعاليات التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمركز الشباب، حيث تفقد ورش العمل للتدريب على الرسم ومسابقة الشطرنج، كما تفقد أداء الاختبارات لإحدى الأكاديميات فى لعبة كرة القدم، وذلك ضمن خطة المبادرة لاكتشاف المواهب وثقلها بقرى الريف المصرى.

كما تفقد رحمى جانب من الأنشطة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم داخل مدرسة الشهيد عبد الله محمود الصاوى، حيث نظمت المديرية عدد من الفقرات والورش الفنية، وأثنى المحافظ على أداء الطلاب موجهاً باستمرار تلك الورش الفنية والتى تساهم فى تنمية مهارات أبنائنا الطلاب، كما وزع المحافظ 40 كرتونة مواد غذائية و40 مساعدة مالية لعدد 40 أسرة من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا بالقرية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى.

وخلال لقائه بالفلاحين فى الندوة التوعوية التى نظمتها مديرية الزراعة بالتعاون مع نقابة الفلاحين، أوضح الدكتور طارق رحمى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقتصر فقط على إنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بل تهتم فى المقام الأول بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، ولذلك تحرص المحافظة على تكثيف تلك الأنشطة والفعاليات، واستمع المحافظ لطلبات ومقترحات الحاضرين، كما استمع إلى طلبات المواطنين خلال الفعاليات، موجها بدراستها وحلها على الفور.

وعلى هامش الفعاليات قام المحافظ بمشاركة الشباب فى زراعة عدد من الأشجار داخل القرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، كما تابع حملات طرق الأبواب للتى يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات وكيفية التعامل مع الخط الساخن.