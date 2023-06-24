محافظ الغربية يتفقد معرض فرحة العيد بأسعار مخفضة للمواطنين

الغربية محمد طارق

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تفقد معرض فرحة العيد الذي أقامه مركز ومدينة طنطا بقرية سبرباي بجوار موقف السيارات، وذلك للوقوف علي انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أقسام المعرض والذي يضم كافة مستلزمات العيد من ملابس لمختلف الفئات والأعمار، إلى جانب باكيات مخصصة للسلع الغذائية من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر والمنتجات المثلجة والطازجة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمعرض، شادر بيع اللحوم البلدي الحية والطازجة بسعر 250 جنيه للكيلو، موجهاً بتوفير المزيد من الذبائح خلال فترة العيد، إلى جانب تفقد باكيات اللحوم والخضروات المجمدة والتي يتم عرضها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

واستمع رحمي إلى آراء المواطنين المترددين علي المعرض مؤكداً على أن معارض فرحة العديد تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تتوسع المحافظة في فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء في شوارد منفصلة أو داخل معرض فرحة العيد.