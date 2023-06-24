محافظ السويس يستقبل أعضاء اللجنة المحلية بمجلس النواب لتفقد المشروعات التنموية

السويس - السيد فلاح

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، بمكتبه اليوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وأعضاء اللجنة وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة والوقوف على احتياجات المحافظة ومواطنيها.

جرت الزيارة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

كما حضر كلا من العقيد رامى سعد، مدير مكتب المحافظ والنائب أحمد خشانة والنائب الدكتور سيد عبده والنائب أحمد شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القناة للمياه والصرف الصحي والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.

وفي اللقاء رحب المحافظ بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا إن هذه الزيارة للمحافظة تأتى ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام علي ارض السويس وتهم المواطنين، في ظل التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بتكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين، وأشاد المحافظ بجهود لجنة الإدارة المحلية في حل العديد من المشكلات في مختلف المحافظات.

كما عقد اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا مع لجنة الإدارة المحلية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة و تم عرض انجازات واعمال التطوير التي تمت بمحافظة السويس خلال خمس أعوام الماضية وتحدث نواب السويس حول التعاون المستمر مع القيادة التنفيذية لصالح المواطنين بالسويس.

وفى نهاية الاجتماع قدم المحافظ درع محافظة السويس لرئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تقديرا و شكرا لما تبذله اللجنة من جهد لصالح المواطنين.