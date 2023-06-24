اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام استاد المنصورة.. صور

السبت، 24 يونيو 2023 03:39 م
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام استاد المنصورة.. صور تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت أعمال التطوير الجارية فى شارع الجيش، من أمام استاد المنصورة وصولاً لكوبرى سندوب بطول 2 كيلو متر، والتى تشمل أعمال رصف وتطوير للحدائق بشارع الجيش.
 
ووجه مختار، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية وفقاً للبرنامج الزمنى وتكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع للانتهاء تجميل وتطوير شارع الجيش الذى يعد أهم شوارع مدينة المنصورة لأنه المدخل الرئيسى للمدينة.
 
ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من زراعة وتنجيل كافة الحدائق والجزر الوسطى استعداد لاستقبال المواطنين لعيد الأضحى المبارك لتكون متنفسا ترفيهيا لهم أيام العيد.
 
وأكد مختار على أن الهدف من أعمال التطوير التى تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصورة هو عودتها إلى سابق عهدها عروسا للنيل، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافى المتميز.
 
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (1)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (1)

 

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (2)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (2)

 

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (3)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (3)

 

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (4)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (4)

 

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (5)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (5)

 

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (6)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (6)

 

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (7)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (7)

 

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (8)
محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء تطوير الشارع أمام ستاد المنصورة (8)

 


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