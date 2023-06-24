اليوم السابع
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مجلس الأمن الروسى: لن نسمح بوقوع أسلحة نووية فى أيدى "قطاع الطرق"

السبت، 24 يونيو 2023 08:10 م
مجلس الأمن الروسى: لن نسمح بوقوع أسلحة نووية فى أيدى "قطاع الطرق" دميترى مدفيديف
أ ش أ

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 أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف، أن سلطات البلاد لن تسمح بوقوع أسلحة نووية فى أيدى "قطاع الطرق".

وقال مدفيديف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إنه فى تاريخ البشرية لم تكن هناك مثل هذه المواقف، عندما تكون أكبر ترسانة من الأسلحة النووية تحت سيطرة قطاع الطرق، واصفا العصيان المسلح بأنه "عملية مدروسة ومخطط لها".


وشدد على أن مثل هذه الأزمة لن تقتصر على بلد واحد، مؤكدا أن "العالم سيصبح على شفا الدمار".


وكانت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، قد استولت اليوم على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون


ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها "مغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة". 


وأقام جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، دعوى ضد مؤسس "فاجنر" يفجينى بريجوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".


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