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ماس كهربائي وراء اندلاع حريق بمخزن أدوات صحية في أوسيم

السبت، 24 يونيو 2023 10:58 ص
ماس كهربائي وراء اندلاع حريق بمخزن أدوات صحية في أوسيم الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمخزن بمنطقة أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق دون إصابات.

عاين رجال المباحث المخزن، وتبين أنه خاص بالأدوات الصحية، وتم إعداد تقرير بالتلفيات والخسائر التي لحقت بمحتوياته، والاستماع لأقوال مالكه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق في مخزن بمنطقة أوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع بمخزن أدوات صحية، ونجحوا في السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداد النيران لطوابق العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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