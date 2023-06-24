اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 09:24 م
أكرم القصاص
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لوكاشينكو يعقد اجتماعين مع مسئولى الدفاع والأمن فى استجابة للأحداث فى روسيا

السبت، 24 يونيو 2023 08:05 م
لوكاشينكو يعقد اجتماعين مع مسئولى الدفاع والأمن فى استجابة للأحداث فى روسيا لوكاشينكو
أ ش أ

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 عقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون فى بلاده؛ استجابة للوضع فى روسيا

وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس البلاد ناتاليا إيسمونت - لوكالة بيلتا البلادروسية - إن "اللقاءين جريا فى الصباح وبعد الظهر. تمت دعوة كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون إليهم".


وذكرت بيلتا - فى وقت سابق - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف فى صباح اليوم ؛ حيث أبلغه عبر الهاتف بالوضع فى روسيا.

 

 


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