لوكاشينكو يعقد اجتماعين مع مسئولى الدفاع والأمن فى استجابة للأحداث فى روسيا

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عقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون فى بلاده؛ استجابة للوضع فى روسيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس البلاد ناتاليا إيسمونت - لوكالة بيلتا البلادروسية - إن "اللقاءين جريا فى الصباح وبعد الظهر. تمت دعوة كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون إليهم".



وذكرت بيلتا - فى وقت سابق - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف فى صباح اليوم ؛ حيث أبلغه عبر الهاتف بالوضع فى روسيا.