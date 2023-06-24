كيف يؤثر أسلوب تربية الأب والأم على الصحة العقلية للأطفال؟

كتب حسام الشقويري

يمكن أن تكون التربية نعمة ولكنها تأتي مع العديد من التحديات، المسؤوليات والواجبات تستحوذ على حياتك بالكامل وفي بعض الأحيان تجبرك على تغيير أولوياتك، بوعي أو لا شعوري ، كل والد لديه أسلوب الأبوة والأمومة، ويتعلم كل والد من خلال التجربة التي تعد أساليب الأبوة التي تعمل بشكل أفضل لأطفالهم، و هناك أنماط تربية مختلفة يمكن ملاحظتها ، ولكل منها منهجيات مختلفة في الانضباط والتواصل والرعاية وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الأساليب

الأبوة السلطوية

يؤكد أسلوب الأبوة والأمومة هذا على القواعد الصارمة والتوقعات العالية والطاعة التي لا جدال فيها. إنه يركز أكثر على السيطرة والطاعة بدلاً من رعاية الاستقلال أو تعزيز الحوار المفتوح.

الأبوة الموثوقة

يجمع أسلوب الأبوة الموثوقة بين وضع قواعد وتوقعات واضحة مع الدعم. يستخدمون التعزيز الإيجابي والعواقب لفرض الانضباط والتواصل بصراحة مع أطفالهم ، مع مراعاة مشاعرهم وآرائهم.

الأبوة المتساهلة

هذه طريقة يضع فيها الآباء قواعد أو حدودًا قليلة وقد يتجنبون الانضباط. غالبًا ما يعطون الأولوية لسعادة أطفالهم على وضع الحدود.

الأبوة غير المتورطة أو المهملة

هذا النوع من أسلوب الأبوة والأمومة يفتقر إلى المشاركة العاطفية والاستجابة والإشراف من قبل الوالدين. قد يقدمون الحد الأدنى من التوجيه أو الدعم أو الاهتمام ، مما يؤدي إلى مشاكل تنموية وعاطفية محتملة لدى الطفل.

ويمكن أن تؤثر أنماط الأبوة والأمومة بشكل كبير على الصحة العقلية للطفل ورفاهه بشكل عام. ويمكن أن تخلق الأبوة والأمومة الصارمة أو المتطلبة بيئة طهي ضغط تعيق الرفاهية العاطفية للطفل. يمكن أن يؤدي النقد المستمر ، أو التقليل من شأن ، أو التوقعات المرتفعة بشكل مفرط إلى الشعور بعدم الكفاءة وتدني احترام الذات لدى الأطفال. إذا كان طفلك يعبر بشكل متكرر عن إدراكه السلبي للذات أو يكافح مع الثقة بالنفس ، فقد يشير ذلك إلى أن أسلوبك في التربية يؤثر على إحساسه بقيمته الذاتية. يمكن أن تعيق الأبوة والأمومة التي تتسم بالحماية المفرطة والتي تحمي الأطفال من التحديات وتفشل في تعزيز الاستقلال تنمية مهاراتهم الحياتية الأساسية ".

بالإضافة إلى ذلك ، شارك الطبيب أن الأطفال الذين يتعرضون للتأديب غير المتسق أو الأبوة والأمومة المتساهلة بشكل مفرط قد تظهر عليهم مشكلات سلوكية مختلفة. وتشمل هذه:

النضال مع التنظيم الذاتي

السلوكيات العدوانية أو التحدي

صعوبة اتباع القواعد

وفقًا للخبير ، فإن إهمال الدعم العاطفي أو تجاهل مشاعرهم أو قمع التعبير العاطفي يمكن أن يؤدي إلى صعوبات عاطفية عند الأطفال. وأضافت: "إن أسلوب الأبوة والأمومة الذي يقيد التفاعلات الاجتماعية ، أو يحد من فرص الصداقات ، أو لا يشجع الروابط الاجتماعية الصحية يمكن أن يساهم في الشعور بالوحدة والانسحاب الاجتماعي لدى الأطفال".

يمكن أن تشمل العلامات ما يلي:

يركز بشكل مفرط على الإنجاز

الشعور بضغط هائل للنجاح

الخوف من ارتكاب الأخطاء

التوتر والقلق المزمنان

يؤكد الطبيب على ضرورة القبول والاعتراف بأن كل طفل فريد من نوعه. ومع ذلك ، إذا كانت هذه العلامات متسقة عند الأطفال ، فقد يكون من المفيد تقييم نهج الأبوة والأمومة الخاص بك والبحث عن التوجيه أو الدعم المهني لضمان الصحة العقلية لطف