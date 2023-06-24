اليوم السابع
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كلنا واحد تستكمل فعالياتها في البحر الأحمر والوادي الجديد

السبت، 24 يونيو 2023 12:39 م
كلنا واحد تستكمل فعالياتها في البحر الأحمر والوادي الجديد كلنا واحد- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية - إنسانية، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى "البحر الأحمر، الوادى الجديد" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

 كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

 وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

 


كلنا واحد

مبادراه كلنا واحد

وزاره الداخليهن اخبار الحوادث



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