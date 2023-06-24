قافلة جامعة الزقازيق تكشف على 665 حالة بقرية في منيا القمح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة مركز منيا القمح محافظة الشرقية أعمالها مساء اليوم بالكشف على 665 حالة من أهالي القرية في 14 تخصصا طبياً حيث بدأت العيادات في إستقبال الحالات منذ الصباح الباكر ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقيه ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور احمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،حيث تم الكشف علي 70 حالة باطنة 55 حالة متوطنه 50 حالة جلدية 45 حالة مسالك 35 حالة جراحة 60 حالة عظام 75 حالة رمد 45 حالة أنف وأذن 40 حالة مخ واعصاب 35 حالة صدر 35 روماتيزم 90 حالة أطفال 30 حالة قلب.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئيسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلي أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلي أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات حيث عقدت مديرية الصحة ندوه لطب الأسرة عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية وطرق العلاج.

كما شاركت مديرية الصحة بإرسال سيارة "تنظيم الأسرة " للكشف علي نساء القرية وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لهم مجانًا ، و نظمت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن مبادئ التفصيل وكيفية تصنيع الچيبة الحريمي ، تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية و د.إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحول كيفية تصنيع بعض الصناعات الغذائية نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة زراعية لطريقة عمل مربى الفواكه في المنزل تحت إشراف الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشاركت مديرية الطب البيطري بعقد ندوة عن مرض البروسيلا والتكسوبلازما وأخطارها على صحة الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية وطرق العلاج وتوفير الجرعات الوقائية للحيوانات.

وقامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وقام بعرض ندوة تحت عنوان "الأخذ بالاسباب للتداوي من المرض " وقام بالرد علي كافة التساؤلات المطروحة.

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية.