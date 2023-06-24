قائمة الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى بعد اعتمادها من أوقاف الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن أسماء الساحات المعدة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي شملت 1272 مسجد و54 ساحة تضم 202 مصلى للسيدات، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وشملت ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، ما يلي:-

أولا :- مركز ومدينة إسنا

1 - ساحه مركز شباب قرية الشغب

2- ساحه النور المحمدى بقرية الدبابيه

3- ساحه ابوفرغل بقرية الحميدات

4- ساحة الساده الادريسيه بقرية الدير

5- ساحة الرحمن بقرية توماس

6- ساحة ال البيت بقرية الحليله

7- ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ

8- ساحة المدينة المنوره بقرية الحله

9- ساحه مركز شباب السلام بندر أسنا

10- ساحه المدرسه الابتدائيه بقرية القضا

11- ساحة السنترال القديم ببندر إسنا

12؛-ساحة خاتم المرسلين بالهنادى

13 :- ساحة مركز شباب الدير بالدير

ثانيا :- إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا

1- ساحه السيده زينب بقرية حاجر كومير باسنا

ثالثا :- مركز ومدينة الزينيه

1- ساحه مركز شباب المدامود بقرية المدامود

2- ساحه على عبد الحليم بقرية الزينيه بحرى

3- ساحة مسطح طيبه بمدينة طيبه

4- ساحة الهرامشه بقرية الجزيره بالزينيه بحرى

5- ساحة مجلس المدينه بالزينيه قبلى

6- ساحه السلام بالزينيه بحرى

7- ساحة مركز شباب الزينيه بحرى بالزينيه بحرى

رابعا :- مركز ومدينة الطود

1- ساحه مسجد خالد بن الوليد بالفتاتيح

2- ساحه نجع الدار بالطود غرب

3- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود

4- ساحة الجمعيه الزراعيه بنجع علوان

5- ساحة نجع خميس بالطود

6- ساحه ملعب ابوحروقه بالطود

7 - ساحه منشية النوبه بالطود

8 - ساحة أولاد حسن بالمريس

خامسا :- مركز ومدينة القرنه

1- ساحه مركز شباب اللاقالته

2- ساحة مركز شباب البعيرات

3- ساحه نجع الطارف بالقرنه

4- ساحة حاجر الضبعيه بالضبعيه

5- ساحة الشيخ عمران بقامولا

6- ساحة الشيخ العزب بقامولا

7- ساحة الشيخ عامر بقامولا

8- ساحه الشيخ محمد الزمامى بقامولا

9:-ساحة مركز شباب الطارف بالقرنه

سادسا :- مركز ومدينة ارمنت

1- ساحه السوق بارمنت الحيط

2- ساحه المدرسه الاعداديه بالغرز بارمنت الحيط

3- ساحة مركز شباب الرياينه

4- ساحة جبانة المسلمين بالرياينه

5 - ساحه كوبرى الحاجر - الترعة المغطاة - بالمحاميد بحرى

6 - ساحه مركز شباب المحاميد قبلى

سابعا :- إدارة أوقاف النمسا باسنا

1- ساحه السيده زينب بالمساويه بالنمسا

2- ساحه العضايمه بالعضايمه بالنمسا

3- ساحة السريب بنجع السريب بالنمسا

4- ساحة الحاج نوبى بحاجر العضايمه بالنمسا

ثامنا :- مدينة الاقصر

1- ساحه سيدى ابوالحجاج

2- ساح المنشاه بالمنشاه

3- ساحة نجع الطويل بالكرنك

تاسعا :- مركز ومدينة البياضيه

1- ساحه ال البيت بالحبيل

عاشرا :- إدارة أوقاف اصفون باسنا

1- ساحه العتيق بالشيخ احود باصفون

2- ساحه بلال بن رباح بوابورات المطاعنه باصفون