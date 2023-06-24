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فيه نزل الوحى.. غار حراء موقع ارتبط بانطلاق الدعوة الإسلامية "صور"

السبت، 24 يونيو 2023 06:58 م
فيه نزل الوحى.. غار حراء موقع ارتبط بانطلاق الدعوة الإسلامية "صور" جانب من التغطية
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى-مكه-المكرمة
 
 
يستغل الحجاج وجودهم في الأراضي لزيارة غار حراء ضمن الأماكن المقدسة فى مكة المكرمة، والذى كان يتعبد فيه النبى صلى الله عليه وسلم.
 
وفى شمال شرق المسجد الحرام وعلى بعد 4 كيلو مترات يقع جبل النور الذى يشهد كثافة عالية خلال هذه الفترة من الحجاج كونه أحد المناطق التاريخية التى يرتادها الحجاج .
 
وسمى بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه، ويبلغ ارتفاعه 642 متراً، وينحدر انحداراً شديداً من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر فى الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل وتبلغ مساحته خمسة كيلو مترات و250 متراً مربعاً وتشبه قمته سنام الجمل.
 
ويوجد فى هذا الجبل غار حراء وهو واحد من أهم الأماكن فى تاريخ الإسلام وسيرة نبيه حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة بعيداً عن أهل مكة، وهو المكان الذى نزل الوحى فيه لأول مرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه نزلت أول آية من القرآن "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ".
 
والغار عبارة عن فجوة فى أعلى جبل النور، مدخله نحو الشمال بطول أربعة أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع، والداخل لغار حراء يكون متجهًا نحو الكعبة، ويتصف بضيق المكان الذى لا يتسع إلا 4 أو 5 أشخاص فقط، ويُمكن لمن يقف على رأس جبل النور أن يُشاهد مدينة مكة المُكرمة وأبنيتها.
 
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