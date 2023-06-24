غلق وتشميع مركز للتغذية العلاجية فى البحيرة لمخالفته شروط التراخيص

البحيرة- ناصر جودة

تمكن فريق العلاج الحر ب مديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك من ضبط مركز تغذية علاجية غير مرخص تديره سيدة حاصلة على بكالوريوس علوم بمدينة دمنهور.

وقال الدكتور عبد الحميد الطيبانى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أنه تم إغلاق المركز غير المرخص وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها، مضيفا أن مالكة المركز المشار إليه لا تحمل أى ترخيص لمزاولة مهنة يصرح لها التعامل مع المرضى، ووجد داخل المركز بعض الأجهزة الخاصة بعلاج تفتيت الدهون، وتم ضبط أمبولات تستخدم للحقن تحت الجلد دون أى تصريح.

كما تم تحرير محضر خاص بالتخلص من السرنجات فى الأكياس السوداء الخاصة غير المخصصة لجمع النفايات الخطرة.

وأشرف على الحملات الرقابية الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة واللواء أحمد الحسينى مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة والدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة.

ووجه الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

كما شدد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.