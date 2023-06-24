غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 7 حالات إغماء فى امتحان الكيمياء

كتب ـ لؤى على

أدى اليوم السبت، طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الكيمياء، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تعرض عدد (7) طلاب وطالبات بلجان القاهرة لحالات هبوط شديدة وإغماء وتم إسعافهم باللجان بمعرفة الطبيب المختص والزائرة الصحية، واستكملوا الامتحان، وتم تمكين طالب بلجنة العباسية، من الامتحان بلجنة حلمية الزيتون نظرًا لظروف المواصلات.

وتفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق، لجنة بنين طوخ التابعة لمنطقة القليوبية الأزهرية، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات لحسن سير الامتحانات، وضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبا وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالبا وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.