اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 07:52 م
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عمدة موسكو يعلن الاثنين يوم عطلة ويحث السكان على التزام بيوتهم

السبت، 24 يونيو 2023 07:27 م
عمدة موسكو يعلن الاثنين يوم عطلة ويحث السكان على التزام بيوتهم سيرجى سوبيانين
وكالات

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أعلن عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين، يوم الاثنين القادم، يوم عطلة، داعيا سكان العاصمة الروسية للامتناع عن التنقل في أنحاء المدينة قدر الإمكان، بحسب "روسيا اليوم".
 
وكتب سوبيانين على تيليجرام: "من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، قررت، في إطار مقر العمليات، إعلان يوم الاثنين يوم عطلة - باستثناء الهيئات الحكومية والشركات ذات دورة العمل المستمرة، والمجمع الصناعى العسكرى، وخدمات المدينة".
 
وحث سوبيانين سكان موسكو على الامتناع عن التنقل فى جميع أنحاء المدينة قدر الإمكان. كما حذر من إغلاق محتمل لحركة المرور في بعض الأحياء وعلى بعض الطرق.
 
وعلى خلفية العصيان المسلح الذى تحاول مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة تنفيذه في روسيا، تم في العاصمة موسكو تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب. وألغت المدينة أو أجلت الأحداث الترفيهية والعامة التي تم الإعلان عنها مسبقا.
 
وحث عمدة المدينة المواطنين على التزام الهدوء وعدم الثقة إلا بمصادر المعلومات الرسمية.

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