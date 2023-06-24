اليوم السابع
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ضبط 8 أطنان سكر مجهولة المصدر محملة على سيارة بحملات رقابية بالشرقية

السبت، 24 يونيو 2023 02:19 م
ضبط 8 أطنان سكر مجهولة المصدر محملة على سيارة بحملات رقابية بالشرقية السكر
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة جامبو خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز كفر صقر.
 
وأفاد بيان المديرية بقيام إدارة تموين كفر صقر، برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط المحاضر الآتية :-
 
تحرير محضر برقم 8567 جنح كفرصقر وتم التحفظ على مواد غذائية مجهول المصدر سكر على كمية قدرها 160 شيكاره وزن الشيكاره 50 كيلو أي كمية قدرها 8 طن كانت محملة على سيارة جامبو نصف نقل وغير محتفظ بالمستندات والفواتير وتم تسليمها لفرع جملة كفرصقر علي سبيل الأمانة وتسليم السيارة لمركز شرطة كفرصقر للعرض على النيابة العامة.
 
كما قامت الحملة بالمرور على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وتم تحرير 6 محاضر بأرقام 8554 حتي 8559 و جنح كفرصقر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار.

الشرقية

مديرية التموين بالشرقية

ضبط مواد غذائية

كفر صقر



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