ضبط عامل بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عامل بتهمة قتل شخص فى مدينة بدر فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وبسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة ، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.