اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على مالكى المحال التجارية

السبت، 24 يونيو 2023 01:01 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على مالكى المحال التجارية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من مالك أحد المحال التجارية - كائن بدائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" لقيامه بالنصب عليه من خلال إرساله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالى عبر أحد التطبيقات من رقم محدد وحضور أحد الأشخاص وادعائه بأن المبلغ المالى محول لشخصه وقام باستلام المبلغ، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالتطبيق.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكاب الواقعة شخصان – مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.  
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول خاص بأحدهما "المستخدم فى الواقعة" - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية على النحو المشار إليه وأقرا بارتكاب عدد 2 واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.
 
 
 

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احتيال

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