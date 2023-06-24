شاب أقصرى يهدى بيب جوارديولا بورتريه رسمه له فى معابد الكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أهدى الشاب الأقصر عمر ياسر، بورتريه للمدرب الإسبانى بيب جوارديولا مدرب نادى مانشستر سيتى الانجليزى، رسمه بيديه خلال زيارته لمعابد الكرنك.

ووسط أجواء من السعادة الكبيرة بزيارة مصر والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، عقب الفرحة الكبيرة بتحقيق الثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتى، يزور المدرب الأسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته مصر فى تلك الأيام لقضاء رحلة أجازة سياحية مبهرة تكون ذكرى تاريخية له ولأسرته فى موسم للتاريخ حققه فى كرة القدم فى أوروبا، بتحقيق دورى أبطال أوروبا والدورى الإنجليزى وكأس إنجلترا مع الفريق الذى يدربه.



شاب أقصرى يهدى بيب جورديولا بورتريه رسمه له بيديه

وشملت رحلة بيب جوارديولا فى الأقصر وصوله للمطار صباحاً، برفقة أسرته لقضاء إجازة لمدة 24 ساعة فى الأقصر، وبعدها توجه لمعابد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة فى العالم، وكان فى استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وعمال الكرنك وسط أجواء من البهجة واستقبلوه بالتحية على زيارته المميزة لمصر.

ويقول الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أنه وصل المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأسرته فى طائرة خاصة صباح اليوم السبت، وانطلق فى رحلته السياحية بزيارة معابد الكرنك وبعدها معبد الأقصر، ويستقر فى وقت الظهيرة فى دهبية نيلية، وبعدها مساءاً يتم إقامة حفل عشاء عائلى خاص له داخل معبد الأقصر.

ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه فى اليوم الثانى صباحاً ينطلق فى رحلة بمعابد البر الغربى ومقابر وادى الملوك والملكات بمدينة القرنة، ويتوجه بعدها للدهبية النيلية ليتوجه فى رحلة للمزارات السياحية والأثرية حتى محافظة أسوان، حيث يقضى رحلته النيلية داخل ما تسمى "الفضية النيلية" والمخصصة لزيارات المشاهير والأثرياء من حول العالم والتى تبلغ الرحلة فيها حوالى 50 ألف دولار، فهى بمساحة وحجم يصل لـ40 متراً وتضم 4 أجنحة فاخرة وتقدم خدمات أعلى من الخدمات الفندقية وباقى المراكب النيلية، وهى الفضية الوحيدة فى العالم والموجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر.





وأوضح الخبير السياحى محمد عثمان مدير الشركة المشرفة على خدمات المدرب الإسبانى بيب جوارديولا فى رحلته بين الأقصر وأسوان، أن الفضية التى سيقضى عليها رحلته العائلية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة للراحة والهدوء والصفاء الذهنى خلال التنقل فى نهر النيل بين الأقصر وأسوان، بجانب توفير عروض مبهجة وساهرة وأغانى تراثية وعالمية لمستقليها على مدار رحلتهم النيلية، والتى تتوقف طوال طريقها لأسوان فى عدد من المعالم الأثرية بإسنا وإدفو وكوم أمبوا وأسوان، بجانب عمل رحلات بالجزر النيلية فى طريقها جنوباً لإضفاء أجواء من المتعة والبهجة للضيوف والترفيه لهم طوال الرحلة التى تدوم لعدة أيام فى قلب نهر النيل.