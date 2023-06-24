اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 07:11 م
أكرم القصاص
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"شئون الحرمين" تُخصص عددا من المواقع للرد على استفسارات قاصدات المسجد الحرام

السبت، 24 يونيو 2023 07:01 م
"شئون الحرمين" تُخصص عددا من المواقع للرد على استفسارات قاصدات المسجد الحرام حجاج بيت الله الحرام
أ ش أ

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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة فى الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، عددًا من المترجمات المؤهلات على مدار 24 ساعة داخل المسجد الحرام، موزعين على مصليات توسعة الملك فهد فى الدور العلوى (64 - 88) ومصليات توسعة الملك فهد الدور السفلى ( 74 - 88) والتوسعة السعودية الثالثة (شتر 1و2) ومشاية توسعة الملك فهد.

وعكفت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /السبت/ - على التخطيط لوضع حزم من المشاريع والبرامج لخدمة حاجات بيت الله الحرام بمختلف ألسنتهن، إذ تتنوع تلك البرامج فى طريقة عرضها ومحتواها، ومن أبرزها المنصة التفاعلية باللغات فى موسمها الثاني، والتى تستهدف القاصدات غير الناطقات باللغة العربية، وتحتوى على القرآن الكريم والتقويم الرقمى التفاعلى والأحاديث النبوية لفضل شهر الحج، مترجمة بالإنجليزية، والأردية، والفرنسية، والصينية، والملاوية.


وتعمل الوكالة على تفعيل مبادرة "تواصل" التى تهدف إلى استقبال القاصدة منذ دخولها للمسجد الحرام والترحيب بها والإجابة على استفساراتها، ومنصة "قدوتنا"، وهى منصة تفاعلية تحتوى على بطاقة تعريفية بالرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، اسمه ومولده ومآثره وشمائله المحمدية، فضلا عن بطاقة تعريفية بأمهات المؤمنات، والقدوة الحسنة وأرقام إجابة السائلين، وبرنامج نعايدكم، والذى يهدف إلى التهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتوعية بسننه وآدابه ونشر بهجة العيد وتقوية الأواصر، وذلك بتوزيع حلوى العيد وبطاقات التهنئة، حيثُ يتم تفعيل المبادرات بعدة لغات وهي: (الإنجليزية، والأردية، والأوزبكية، والفارسية، والتركية).


وفى سياق متصل، وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 17 موقعا و23 كابينة هاتف مجانى موزعة داخل المسجد الحرام، وذلك ضمن برنامج إجابة السائلين الذى تنفذه الرئاسة لخدمة حجاج بيت الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.


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السعودية

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