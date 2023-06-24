سوهاج تستفيد بمشروعات مياه شرب وصرف صحى بأكثر من 30 مليار جنيه

سوهاج عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم ضخ مبلغ اكثر من 30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الكبرى بسوهاج، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المخدومين بخدمة الصرف الصحى بسوهاج.

وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 85 ألف متر مكعب يوم وتخدم 350 ألف نسمة ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه وتخدم 200 الاف نسمة ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه وتخدم 14 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 5 مليون جنيه وتخدم 24 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه فاوجلى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 11 ألف نسمة ومشروع محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز اخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز اخميم بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و 2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة .

وكذلك مشروع محطة مياه المنشاة النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 ألف نسمة ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه بيت علام بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 30 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركز اخميم وتبلغ تكلفتها 93 مليون جنيه وتخدم 40 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه الأحايوة شرق بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 46 آلاف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج وتبلغ تكلفتها 580 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة ومشروعات مياه الشرب التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى ينفذها بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 1.8 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى مشروع وصلات مياه الشرب التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 ألف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه. وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أنه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الكبرى ومنها مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 ألف نسمة ومشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة ومشروعى صرف صحى الحلاقى وام دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 ألف نسمة ومشروعى صرف صحي قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة ومشروع صرف صحى نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة ومشروع صرف صحى نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1691 نسمة ومشروع صرف صحى حوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة ومشروع صرف صحى عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 ألف نسمة وكذلك مشروع صرف صحى الصلعا بتكلفة تبلغ 43.7 مليون جنيه وتخدم 15 ألف نسمة ومشروع صرف صحى مدينة جهينة بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه ويخدم 62 ألف نسمة ومشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم 3600 نسمة ومشروع صرف صحى دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه ويخدم 22 ألف نسمة ومشروع صرف صحى المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 الاف نسمة ومشروع صرف صحى إدفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ويخدم 42 آلاف نسمة ومشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما بتكلفة تبلغ 83 مليون جنيه ويخدم 17 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الغابات بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 74 مليون جنيه ويخدم 13 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الكوامل والهجارسة وأولاد غريب بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 94 مليون جنيه ويخدم 14 آلاف نسمة ومشروع صرف صحى القراقرة والقيصان ونجع أبو حسين والدير القبلي بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويخدم 8 آلاف نسمة ومشروع صرف صحى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 293 مليون جنيه ويخدم 51 ألف نسمة ومشروع صرف صحى الغريزات بمركز المراغة بتكلفة تبلغ 323 مليون جنيه ويخدم 32 آلاف نسمة، مشروعات صرف صحى حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داوود والشيخ رحومة بمركز طهطا بتكلفة تبلغ 207 مليون جنيه ويخدم 41 ألف نسمة ومشروع صرف صحى المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 130 مليون جنيه ويخدم 75 ألف نسمة ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى سوهاج غرب بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 198 مليون جنيه ويخدم مدينة سوهاج وقراها ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى الكولا بمركز أخميم بتكلفة تبلغ 126 مليون جنيه ويخدم مدينة اخميم وقراها ومشروع محطة رفع صرف صحى رقم 3 و 4 بحى الكوثر بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 16 الف نسمة ومشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلتة بمركز ساقلتة بتكلفة تبلغ 325 مليون جنيه ويخدم 300 ألف نسمة ومشروع محطة صرف صحي الفرعية بساقلته بمركز ساقلتة بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة .

وكذلك مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بأولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة تبلغ 150 مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى المنشاة وأولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه ويخدم 350 ألف نسمة ومشروعات الصرف الصحى التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 25 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى مشروع وصلات الصرف الصحى التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 2.3 مليون نسمة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 455 مليون جنيه.