سنابل الخير.. توريد 395 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع بمختلف مناطق المحافظة.

وأضافت أن ما تم توريدة من القمح حتى اليوم بلغ 395 ألف طن وانه جارى فرز الأقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدًا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراعى.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة إلتزام الموردين بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة تحت إشراف الجهات المعنية من الزراعة و التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 39 صومعة وشونة متمثلة بمراكز المحافظة المختلفة.