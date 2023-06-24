سعر الذهب في الأسواق اليوم.. الجرام عيار 21 يسجل 2215 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم السبت ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر مستويات 2215 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويعتبر هذا السعر أقل من مستويات أمس بحوالي 5 جنيهات فقط.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2215 جنيها.

عيار 18 يسجل 1899 جنيها.

عيار 24 يسجل 2531 جنيها.

الجنيه الذهب 17720 جنيها.





الذهب في البورصة العالمية



تشهد صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تراجع كبير في أدائها هذا الأسبوع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الذهب الكبير بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية العالمية الذي يسحب سيولة نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار لصالح أسواق السندات.

صندوق SPDR للاستثمار في الذهب الذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي رأسمال يصل إلى 60 مليار دولار سجل انخفاض يوم أمس بنسبة 1% في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.2%.

بينما شهد أداء صندوق SPDR للاستثمار منذ بداية العام وحتى الآن ارتفاع بنسبة 5.81%، ويستمر الأداء السنوي في التراجع مع تراجع الطلب على الاستثمار في الذهب خلال هذه الفترة.

خفضت صناديق الذهب المتداولة في البورصة حيازاتها بمقدار 83.171 أونصة في جلسة التداول الأخيرة، مما أدى إلى وصول صافي التدفقات الخارجة منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 211.035 ألفًا أونصة.