زيلينسكي: نحو 500 شركة عالمية قوية مهتمة بالاستثمار في أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حوالي 500 شركة عالمية قوية أبدت اهتمامًا بالاستثمار في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني -في خطابه المسائي حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية الجمعة- إن دعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية.

وأضاف أن برامج الدعم طويلة الأجل للمستقبل، قائلا إن حوالي 500 شركة عالمية، شركات قوية، مهتمة بالاستثمار في أوكرانيا، وأشار إلى أنه يُنظر إلي أوكرانيا بالفعل على أنخا عضو في الاتحاد الأوروبي سياسيًا.

وتابع زيلينسكي "لقد عقدت للتو اجتماعًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. بالطبع، تمت مناقشة الوضع على خط المواجهة بتفصيل كبير- جميع الاتجاهات الرئيسية وإمدادات الذخيرة والمدفعية".

واختتم تصريحاته بالقول "أتمنى أن يكون انتصار أوكرانيا في هذه الحرب والتحول الناجح لمؤسسات دولتنا إلى مؤسسات قوية وفعالة أفضل تكريم لذكرى جميع أبطالنا في مختلف الأوقات الذين قاتلوا وماتوا من أجل حرية أوكرانيا وقوتها".