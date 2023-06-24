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زيادة ضخ اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات وسعر الكيلو 195 جنيها

السبت، 24 يونيو 2023 01:00 ص
زيادة ضخ اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات وسعر الكيلو 195 جنيها منافذ بيع اللحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة ضخ منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بـ160 جنيها ،كما يتم طرح لحوم ضأن طازجة من كينيا بسعر250 جنيها للكيلو، حيث يتم استيراد خراف حية من كينيا وذبحها داخل الأراضى المصرية، وطرحها بمنافذ الوزارة.
 
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين فى مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.
 
 

التموين

اسعار اللحوم بمنافذ التموين

اسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

منافذ وزارة التموين

سعر اللحوم بالتموين



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