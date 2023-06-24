اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ الإسكندرية ونسبة الإشغال 25%

السبت، 24 يونيو 2023 02:21 م
رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ الإسكندرية ونسبة الإشغال 25% شوارع الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاع الغربى والشرقى بالإسكندرية، وسط إقبال متوسط من المصطافين، و جاءت نسبة الإشغال للشواطئ نحو 25% . 
 
فيما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أن شاطئ النخيل مازال مغلقا، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتي الآن، إلا بعد انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين والإنقاذ التى وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.
 
وناشدت المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة على طول الشاطئ حرصا علي سلامتهم.
 
وشددت الادارة المركزية للسياحة و المصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت" ، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد .
 
ولقد استعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

اسعار الشواطئ

حجز الشواطئ



الموضوعات المتعلقة

إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية.. نسبة الإشغال 25% وتوقعات بارتفاع عدد المصيفين بعد امتحانات الثانوية.. "السياحة والمصايف" ترفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربى وتنبه: شاطئ النخيل مازال مغلقا.. صور

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:30 م

شواطئ الإسكندرية آمنة.. علوم البحار: أسماك القرش لا تخرج للشاطئ.. السياحة والمصايف: القرش لا يعيش فى المياه الضحلة.. وشيخ الصيادين: صيد أسماك القرش الصغيرة يتم على مسافة 3 ساعات من الشاطئ

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:30 م

"السياحة والمصايف" ترفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والإشغال30%

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:06 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة